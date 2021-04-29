وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت

2021/04/29 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة دولة الكويت، اليوم الخميس، لإجراء مبحاثات مع كبار المسؤولين فيها.ذكرت ذلك وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية، مشيرة إلى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن ظريف يزور الكويت للقاء كبار المسؤولين في هذا البلد.ولفت زادة إلى أن الزيارة تتناول مباحثات في […]

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