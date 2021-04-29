مَن هو رائد الفضاء في أول مهمة مأهولة إلى القمر الذي غيّبه الموت؟

2021/04/29 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – توفي رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز العضو في طاقم “أبولو 11″، أول مهمة مأهولة إلى القمر، الأربعاء عن 90 عاما بسبب مضاعفات إصابته بالسرطان، على ما أعلنت عائلته في بيان.وبقي قائد مركبة التحكم هذا في المدار فيما حقق زميلاه في المهمة نيل أرمسترونغ وباز ألدرين الإنجاز التاريخي كأول شخصين […]

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