الأعرجي لسفير الاتحاد الأوروبي: العراق بحاجة لدعم الدول الصديقة

2021/04/29 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق بحاجة لدعم الدول الصديقة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الأعرجي استقبل سفير بعثة الاتحاد […]

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