بالصور: القبض على 4 ارهابيين في كركوك ونينوى

2021/04/29 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على 4 ارهابيين في محافظتي كركوك ونينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك ومن خلال شعبة اس فق٨ وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( محمد عبدالله جاسم محمد) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".

واضاف البيان انه "تم إلقاء القبض ايضا على المتهم (مشتاق ارسان ابراهيم) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك، بالاضافة الى انه تم إلقاء القبض على المتهم (فراس علي أبراهيم) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".وتابع انه "تم القبض على الارهابيين في سيطرة تركلان".واوضح البيان ان "الارهابي علي حسين علي طه المكنى ابو عثمان في التنظيم تم ألقاء القبض عليه في ايمن الموصل في قرية الدامرجي وسلم اصوليا الى مكافحه ارهاب نينوى".

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