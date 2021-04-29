وفد في بغداد يناقش التحالفات.. الديمقراطي الكردستاني يبدأ حراكه الانتخابي من ’’سائرون’’ - عاجل

2021/04/29 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، بدء محادثاته وحواراته حول التحالفات في الانتخابات المقبلة، من خلال وفد أرسله إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في مؤتمر صحفي عقب زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لمقر الحزب في أربيل: "حاليا هناك وفد من حزبنا في بغداد لبحث مسالة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الاطراف العراقية الاخرى وايضا العودة الى مناطق كركوك ونينوى وسنجار ومخمور، مستدركا القول إنه "لكن لغاية الان الامور لم تحسم".

وأضاف: "تحدثنا مع سائرون، ولكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي".

يتبع.



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