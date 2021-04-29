2021/04/29 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الخميس (29 نيسان 2021)، نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية وإعداديات التمريض للعام الدراسي 2020 - 2021.

للاطلاع على النتائج، اضغط هنــــــــــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية وإعداديات التمريض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية وإعداديات التمريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).