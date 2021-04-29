مفاوضات عراقية- إيرانية لحسم مشاكل استيراد الغاز

2021/04/29 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النفط الطاقة النيابية النائب صادق السليطي، الخميس (29 نيسان 2021)، عن مفاوضات عراقية- إيرانية لتوفير جزء من السيولة، وحل مشكلة دفع مستحقات بيع الغاز، من بغداد إلى طهران.

وقال السليطي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف الطاقة يعتبر ملف أمن وطني، كونه يتعلق براحة المواطن"، مشيراً إلى أن "ساعات التجهيز في هذه الأيام غير مرضية ويجب على الحكومة الإسراع في حسم ملف الغاز قبل حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، ان "وزارة الكهرباء اتجهت بعد العام 2007 الى انشاء المحطات البخارية التي تستهلك كميات مياه كبيرة وبسبب انخفاض مناسيب المياه في العراق، توجهت الوزارة إلى انشاء المحطات الغازية".

وأوضح، السليطي، أن "وزارة النفط تلكأت كثيرا في حسم ملف استثمار الغاز العراقي مما ادى الى نقص كبير في كميات الغاز مما اضطر العراق إلى استيراد الغاز من ايران حيث تعتمد الطاقة في العراق بتشغيلها على 25% من الغاز الايراني".

وتابع، أن "ايران قللت صادراتها من الغاز إلى العراق خاصة في فصل الشتاء حيث وصلت الى ربع الكمية المطلوبة مما أدى الى خروج وحدات توليد عن العمل بسبب عدم تسديد العراق للمستحقات حيث تراكمت ووصلت الى 5 ترليون دينار".

ولفت السليطي إلى أن "جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط أدى إلى نقص السيولة المالية للبلد، ما تسبب بتأخر العراق عن دفع مستحقات الغاز إلى إيران"، مضيفا، أنه "منذ منتصف العام الماضي، الى غاية مطلع العام الحالي اقترض العراق نحو 4 إلى 5 ترليون دينار شهرياً لتسديد مستحقات الرواتب".

وأشار، إلى أن "عملية تحويل العملة وفق نظام العقوبات الامريكية على ايران ساهم في عدم تسديد مستحقات الغاز"، مبيناً أن "هناك مفاوضات بهدف توفير جزء من السيولة وبالنقد العراقي لغرض تجاوز ازمة الغاز".

ولفت السليطي، إلى أن "كميات الغاز المستوردة من إيران تصل الى ما يقارب 30 بالمئة من الحاجة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف".

وأكد، أنه "مع استيراد الكميات المطلوبة من الغاز سنصل الى تجهيز ساعات غير مرضية فكيف اذا خرجت مايقارب 20% من وحدات الطاقة عن العمل بسبب نقص الغاز".

وتابع بالقول، أنه "اذا حصل العراق على 70 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ستدخل جميع الوحدات الغازية الى العمل ومع ادخال كل مالدينا من طاقة مع خطوط الطاقة المستوردة سيكون لدينا نقص ما يقارب 12 الف ميكا واط وقد تصل ساعات التجهيز الى 4 تشغيل و2 قطع اما مع نقص الغاز الحاصل حاليا سيصل القطع في كثير من المحافظات الى 12 ساعة".

وشدد السليطي، على أن "هذا الملف يحتاج الى اهتمام خاص من اعلى طرف في السلطة"، مطالبا "رئيس الوزراء والكتل السياسية باستثمار علاقاتها مع ايران لحسم ملف الطاقة".

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