الداخلية تكشف عن إجراءات أسهمت بالحد من الدكة العشائرية

2021/04/29 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاجراءات التي اتخذتها للحد من الدكة العشائرية.وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح، إن “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة بفرض وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد ومحاسبة كل من يثير المشاكل والنزاعات أو يؤثر في الأمن الداخلي”.وأضاف أن “رؤية الحكومة […]

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