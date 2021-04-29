2021/04/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف كنا نعتقد أن الاحتفال بأول أيار هو من ضمن التقاليد الشيوعية ، ولم يكن الاحتفال عند الشيوعيين السوريين يتم علانية إلا بعد تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية حيث تغض السلطة الطرف عن الاحتفال، وكنا بالأساس نرسل التحايا و التضامن في كلماتنا بعد نسخها عن نضال الشّعب ، ومع هذا فقد كان للشيوعية طعمها الخاص عندنا نحن الشباب في تلك الفترة، كنا نفسرها كسعي للعدالة الاجتماعية ، و بالنسبة لي كنت أنهمك بتأليف المسر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (80 دولة حول العالم تحتفل بالأول من أيار - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (80 دولة حول العالم تحتفل بالأول من أيار - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).