عواقب إرهاب التأسلم على مسلمي أوربا - عبدالله عطية شناوة

2021/04/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة تصر عصابات أرهاب التأسلم التي تفتك بالمسلم العادي في في شوارع وأسواق ومدارس ومساجد البلدان ذات الأغلبية المسلمة، تصر على قتل أي تعاطف أنساني مع المسلم العادي الذي تقتله وتنتحل التحدث بأسمه، وذلك بعمليات إجرامية تحصد أرواح المئات من غير المسلمين في البلدان غير الأسلامية، في مختلف القارات.



متعمدة أستثارة ردود فعل معادية للمسلمين خارج بلدانهم، لتستخدمها بدورها ذريعة للحديث عن القصاص ممن تسميهم ((أعدا ......





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