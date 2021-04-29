مقتل ضابط وسائقه بعبوة ناسفة في الانبار

2021/04/29 | 15:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار، الخميس، بمقتل ضابط في قيادة حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة في المحافظة.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة، كان يستقلها ضابط برتبة عميد منسوب لقيادة حرس الحدود المنطقة الثانية وسائقه على الطريق السريع باتجاه الانبار".

وأوضح، أن "الانفجار ادى الى مقتل الضباط وسائقه"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيق في الحادث".

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