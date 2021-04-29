2021/04/29 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبدى مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، استعداده لزيادة حصة العراق من الذهب.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ البنك المركزي العراقي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن محافظه مصطفى غالب مخيف عقد “اجتماعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعداد عالمي لزيادة حصة العراق من الذهب المركز الخبري الوطني.

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