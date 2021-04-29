"الأمور تتجه نحو الأسوأ".. معدات فحص كورونا في شمال شرق سوريا ستنفذ خلال أسبوع

2021/04/29 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، الخميس، من أن معدات فحص فيروس كورونا ستنفذ خلال أسبوع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التي تشهد منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات.

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