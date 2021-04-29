2021/04/29 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وزارة التربية رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2020 – 2021 .

https://drive.google.com/drive/folders/1JeCLVu08BsoFW5061kk_5urLCGvbgF08?usp=sharing

التالي

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



التربية النيابية توصي بتعليق الدوام الحضوري في المدارس

منذ 6 ساعات

التربية توجه بمنع استيفاء مبالغ ترويج معاملات المحاضرين

منذ 7 ساعات

الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية

منذ 16 ساعة

صحة الكرخ توضح بشأن “حريق مصعد” مستشفى الكاظمية (صورة)

منذ 18 ساعة

المالية والكهرباء تناقشان استراتيجية قطاع الطاقة

منذ 19 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 844 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 20 ساعة

الكهرباء تتخذ قرارين بشأن موظفي العقود والأجراء اليوميين

منذ 23 ساعة

النزاهة تضبط ضابطاً ومفوضاً ومخلصاً كمركياً لإخراجهم حاوياتٍ ممنوعة بميناء أم قصر

منذ 23 ساعة

الصحة تسجل 6858 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 23 ساعة

التربية تبين موقفها بشأن دعوات تعليق الدوام الحضوري

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).