العراق يخطط لاستيراد الغاز من سوريا

2021/04/29 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز من سوريا، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقال وزير النفط في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السوري بسام طعمة في بغداد، ان "ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً وشيكاً مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق".

من جانبه أكد وزير النفط والثروات المعدنية في حكومة النظام السوري خلال المؤتمر أن "هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا".

وكان العراق قد ألغى في أكتوبر الماضي، عقدا وقعه مع مجموعة تركية بقيادة تباو لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.

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