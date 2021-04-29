بيان من الدفاع التركية بشأن العمليات العسكرية داخل العراق

2021/04/29 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس مواصلة تدمير أهداف منظمة "بي كا كا"، خلال عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، داخل الأراضي العراقية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء التركية، (29 نيسان 2021): "نستمر في تدمير الأهداف شمالي العراق من خلال عمليتي مخلب البرق والصاعقة".

وأضاف بيان الوزارة أن "آليات الدعم الناري التابعة للقوات البرية ومقاتلات تابعة لقواتنا المسلحة الجوية تقصف بشكل فعال أهداف بي كا كا المحددة".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

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