2021/04/29 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

447 مشاهدة

أفاد مصدر امني، الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار.

وقال المصدر لـNRT عربية (29 نيسان 2021) ان "عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور رتل متعاقد مع التحالف الدولي في الصقلاوية، ما أسفرعن إصابة 6 جنود بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر انه "تم نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في الانبار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).