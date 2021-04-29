مجلس الذهب العالمي يبدي استعداده لزيادة حصة العراق

2021/04/29 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أبدى مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، استعدادة لتقديم الدعم في حال رغب بزيادة حصة الذهب للعراق.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب عقد اجتماعا مع مجلس الذهب العالمي بناءً على طلبهم".

واضاف البيان، ان " الاجتماع تناول عددا من القضايا كان أبرزها ملفات الدعم الفني والتدريب الى جانب مناقشة الزيادة الحاصلة في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي تحققت بعد تطبيق الاصلاحات الاخيرة في عمل البنك والقطاع المصرفي".

من جانبه، قدم مجلس الذهب العالمي كامل الدعم للبنك المركزي بحال رغبته بزيادة حصة الذهب للعراق".

يذكر ان البنك المركزي العراقي يحتل المرتبة الخامسة عربيا و ٣٨ عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب.

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