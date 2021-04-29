2021/04/29 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص توفي رجل أربعيني وفتاة مراهقة بحادثتي موت مختلفتين في ذي قار، اليوم الخميس، بحسب ما نقله مراسل “المركز الخبري الوطني”.وقال مراسلنا إن “نزيلاً في سجن الناصرية يدعى(ث أ ع) من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار قصتان لموت رجل وفتاة مختلفتان..



هذه تفاصيلها المركز الخبري الوطني.

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