فنانة مصرية مشهورة تستغيث لأول مرة

2021/04/29 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة استغاثت الفنانة المصرية المشهورة وفاء مكي، بوزارة الصحة بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.وقالت إن إصابتها بالفيروس تعود إلى 10 أيام حيث بدأت تلقى العلاج ولكن صحتها […]

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