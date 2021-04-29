عقب اجتماع له.. البنك المركزي يصدر بيانا

2021/04/29 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الخميس، اجتماعا مع مجلس الذهب العالمي، لبحث ملفات الدعم الفني والتدريب.

وقال البنك المركزي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (29 نيسان 2021)، انه "إضافة إلى مناقشة الزيادة الحاصلة في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي تحققت بعد تطبيق الاصلاحات الاخيرة في عمل هذا البنك والقطاع المصرفي.



قدم مجلس الذهب العالمي كامل الدعم للبنك المركزي بحال رغبته بزيادة حصة الذهب للعراق".

يذكر ان البنك المركزي العراقي يحتل المرتبة الخامسة عربيا و ٣٨ عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب.

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