2021/04/29 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت النائب عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الخميس، على تصريحات مدير صحة الكرخ والذي اعترض على ذكر اسم دائرته في المؤتمر الذي اشارت فيه التميمي الى وحدات الانفاق التي لم تنجز بياناتها المالية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

و تم ذكر دائرة صحة الكرخ من بين الدوائر التي لم تسلم حساباتها الختامية حسب كتاب ديوان الرقابة المالية ذي العدد( ١٧٠٤)في ٢٠٢٠/١٢/٧.

وقالت التميمي في بيان صحفي، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، ان "لجوء البعض الى التطبيل لتظليل الرأي العام من اجل تحريف الحقائق للتغطية على تقصيرهم وتأخرهم في اداء مهامهم ،عليه ولبيان الحقائق من خلال الجهة صاحبة الاختصاص (ديوان الرقابة المالية) قامت النائب الدكتورة ماجدة التميمي بمخاطبة الديوان لتدقيق صحة ادعاءات مدير صحة الكرخ وجاء جواب ديوان الرقابة المالية وحسب كتابه المرقم ٤٤٨/٣/١/١ في (٢٠٢١/١/١٠)وسنبين ذلك بالتفصيل:-

1- ان اخر البيانات المالية الصادرة من صحة بغداد الكرخ هو سنة ٢٠١٤ والصادرة بموجب التقرير المرقم(٦١١٤/٥/٢٠/٦) في ٢٠٢٠/٣/١٢.

2-اما البيانات المالية لسنة ٢٠١٥ لازالت قيد الانجاز بسبب تأخر أصدار البيانات المالية لسنة ٢٠١٤.

3- بخصوص البيانات المالية لسنة ٢٠١٦ فإنها لم تقدم للديوان بالرغم من التاكيدات عليه من الدائرة المذكورة بتقديم البيانات المالية بموجب المذكرة المرقمة (١٠٢) في (٢٠٢٠/١٠/٢٦)والمؤكد عليها بموجب المذكرة (١١٤) في (٢٠٢٠/٨/١٢)ولم ترد البيانات الى الديوان.

4-وتبين ان دائرة صحة الكرخ لم تسلم ايضا البيانات المالية للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠)ومرفق طياً كتاب ديوان الرقابة المالية.

وبينت التميمي"بان من واجبات اللجنة المالية متابعة وحدات الانفاق المتاخرة في تسليم بياناتها المالية ،اذ ان عدم تسليم البيانات المالية في مواعيدها من شأنها التأثير على عدم انجاز الحسابات الختامية للدولة ككل"

وختمت التميمي"على مدير دائرة صحة الكرخ التصرف وفق الاجراءات والسياقات الادارية الصحيحة بعيداً عن المهاترات والردود غير الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. ماجدة التميمي ترد على مدير صحة الكرخ: ابتعد عن المهاترات والردود غير الرسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. ماجدة التميمي ترد على مدير صحة الكرخ: ابتعد عن المهاترات والردود غير الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).