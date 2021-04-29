2021/04/29 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئيس برهم صالح يلتقي رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس برهم صالح يلتقي رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الرئيس برهم صالح يلتقي رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).