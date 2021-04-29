وزير النفط العراقي: نستهدف الاستفادة من الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية

2021/04/29 | 15:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور …

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