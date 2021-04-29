آخر يهودي في أفغانستان يسعى لمغادرة بلاده خوفا من عودة طالبان إلى الحكم

2021/04/29 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 5 نيسان/أبريل 2021 لزيبولون سيمينتوف آخر يهودي في أفغانستان © ا ف ب/ارشيف وكيل كوهسار كابول (أ ف ب) – رفض زيبولون سيمينتوف مغادرة أفغانستان لعقود، ونجا من الغزو السوفياتي والحرب الأهلية الدامية وحكم طالبان الوحشي واحتلال تحالف أجنبي بقيادة الولايات المتحدة بلده.لكن عناده بلغ حدوده، إذ إن احتمال […]

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