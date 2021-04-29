الانتخابات تفكك التحالف الكردستاني في كركوك

2021/04/29 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – الزمان تفكك “التحالف الكردستاني” وهو ائتلاف سياسي انتخابي بين الأحزاب الكردستانية في محافظة كركوك اعتادت ان تخوض الانتخابات موحدة، وسيذهب كل حزب من تلك الأحزاب على نحو منفرد الى الانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي.وقال رسول رؤوف مسؤول الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في كركوك في […]

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