2021/04/29 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان يسجل 868 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة- عاجل

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