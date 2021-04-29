وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن 'الحوت'

2021/04/29 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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سجلت إدارة سجن الناصرية المركزي، اليوم الخميس، ثاني حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر للسومرية نيوز، أن " إدارة السجن سجلت ثاني حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لسجين من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 40 عاما محكوم وفق المادة 4 ارهاب".وأضاف المصدر، أن " المحكوم توفي بسبب التهاب رئوي حاد، حيث تم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويه".

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