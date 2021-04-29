2021/04/29 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش

فاردهان شرينجلا، اليوم الخميس، إن

بلاده تعطي حاليا الأولوية لواردات

الأوكسجين، كاشفا أن 40 دولة تعهدت

بتقديم المساعدة بهذا الشأن.

وقال في مؤتمر صحفي: "نتحدث عن م

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