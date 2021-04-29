2021/04/29 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس،

على قانون لمكافحة الإسراف في استخدام

الطعام.

وتم اعتماد القانون بعد تصويت في جلسة

للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب

الشعب، أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

ولفتت وسائ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تقر قانونا بخصوص الإسراف في الطعام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تقر قانونا بخصوص الإسراف في الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).