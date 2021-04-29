لبنان.. جمهورية حسن دقو

2021/04/29 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس تاجر الـ"كبتاغون" اللبناني من طينة تاجر المخدرات التقليدي الذي لطالما تعرفنا على ملامحه في سياق تعقبنا ظاهرة زراعة الحشيشة العريقة والتاريخية في لبنان! لتاجر الـ"كبتاغون" صفات تردنا إلى رجل السياسة في لبنان.إلى رجل السياسة الراهن والشريك في منظومة الفساد والارتهان، والمرتبط بحلف الأقليات والمستثمر بسلاح "المقاومة".رجل السياسة الذي ظهرت شركاته في ملفات "بنما" و"بارادايز"، والذي هرب أمواله إلى الخارج بمساعدة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف التجارية.

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