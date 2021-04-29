لليوم الثاني.. حالات الشفاء تتجاوز الاصابات بكورونا في العراق

2021/04/29 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الخميس، عن تسجيل 6926 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 6926 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء من الاصابة بلغت 7360، لافتة الى انها سجلت 41 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واردغت الوزارة ان مجموع المواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ 342252 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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