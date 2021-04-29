6 احزاب جديدة في اقليم كوردستان تشارك في الانتخابات المبكرة

2021/04/29 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيل 6 احزاب جديدة في اقليم كوردستان، لاسمائها في المفوضية لخوض الانتخابات المبكرة.

وقال حسين رقيب حسين مسؤول هيئة الانتخابات في اقليم كوردستان، التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال تصريح لفضائية كوردسات نيوز: ان نسبة 68% من المواطنين في عموم اقليم كوردستان حدثوا بطاقاتهم البايومترية، وهي بالشكل التالي، 68% السليمانية، 63 اربيل ، و73% في دهوك.

واضاف: ان 5 احزاب جديدة سجلت اسمائها للمشاركة في الانتخابات القادمة، مبينا ان حزبا واحدا سجل اسمه في دهوك وهو الحزب الاشوري، مردفا الى انه لم يقم اي حزب جديد في السليمانية بتسجيل اسمه ضمن قائمة الاحزاب الجديدة.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن مليوناً و361 الفاً و971 شخصاً في السليمانية لهم حق التوصيت في الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان مليونا و222 الف مواطن لهم حق التصويت في اربيل ، بينما عدد المواطنين الذين لهم حق الادلاء باصواتهم في الانتخابات المقبلة في دهوك يبلغ 827 و658 مواطنا.

PUKmedia متابعة

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