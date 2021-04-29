قاصرة تقدم على الانتحار بسبب خلاف مع زوجها

2021/04/29 | 16:17 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني، الخميس، عن محاولة انتحار فاشلة لشابة في محافظة ذي قار.

وقال المصدرلـ NRT عربية (29 نيسان 2021) أن "فتاة تبلغ من العمر 16 سنة أقدمت على الانتحار من خلال شرب مادة سامة،" عازيا السبب الى "خلافات حادة مع زوجها البالغ من العمر17 سنة".

واوضح المصدرأن "محاولة انتحارالشابة باءت بالفشل بعد التدخل الطبي في مستشفى الحسين التعليمي وإنقاذها".

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