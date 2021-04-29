موقف وبائي جديد للعراق: الاصابات ضمن المستوى الجديد.. وحالات الشفاء تنتصر

2021/04/29 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، 6926 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لتستمر الاصابات ضمن المستوى المستقر منذ مدة.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مقابل 41 حالة وفيات اكثرها سجلت في محافظة دهوك.

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