رواية /لا ماء يرويها / للكاتبة/ نجاة عبد الصمد /الأنثى في ظل الموروث الاجتماعي - هيفي الملا

2021/04/29 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيفي_الملا رواية لاماء يرويها للكاتبة السورية نجاة عبد الصمد الأنثى في ظلِ الموروثِ الاجتماعي العنوان :لاماء يروي تلك الطبيعة الجغرافية القاسية٠-;-ولاماء يروي عطش الذكر لظلم الأنثى مأخوذاً بثقافةِ السلف، والنظرةِ الدونيةِ للمرأة وإنكار قيمة وجودها ٠-;- لاماء يروي تعطشَ المرأة المقموعة للحرية في حاضنةٍ تتنكرُ لها وتلغي وجودها ٠-;-لاماء يروي أنثى تُعامَلُ كخردة، سجينة ......





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