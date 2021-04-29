الدفاع تعلن إطلاق رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان

2021/04/29 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، والأمين العام للوزارة، ومن خلال المديرية العامة للموازنة والبرامج، تم إطلاق رواتب الضباط والمراتب والموظفين التابعين إلى قيادة عمليات غرب نينوى والفرق (الأولى- الخامسة عشرة - السادسة عشرة - العشرون) "، داعية منتسبيها "إلى التوجه للمصارف لغرض استلام رواتبهم لشهر نيسان 2021 عن طريق (الماستر كارد)".واكدت الوزارة بأنها "مستمرة بإجراءات عملية توطين رواتب منتسبيها، أما الفرق المتبقية والمقر العام سيكون توطينها تباعاً".

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