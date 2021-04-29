2021/04/29 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطلقت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان.وقالت الوزارة في بيان تلقاه”المركز الخبري الوطني” إنه “بتوجيه من القائد المسلحة، وبمتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل وزير الدفاع، ورئيس أركان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تطلق رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان المركز الخبري الوطني.

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