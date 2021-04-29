2021/04/29 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أبلغت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، المصارف بإيقاف التسجيل على شقق بسماية لنفاد الكمية.وجاء في وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني” أن مدير قسم بسماية بالهيئة أبلغ “مصارف الرافدين والرشيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



هيئة الاستثمار تخاطب المصارف بإيقاف التسجيل على شقق بسماية لنفاد الكمية المركز الخبري الوطني.

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