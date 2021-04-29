توجيه حكومي بإيقاف بيع شقق بسماية

2021/04/29 | 16:26 - المصدر: يس عراق

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هيئة الاستثمار الوطنية تخاطب مصارف الرافدين والرشيد وال tpi بإيقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق بسماية بنظام الأقساط

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