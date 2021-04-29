2021/04/29 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بإنصاف حقوق أصحاب العقود والاجراء اليوميين، وشمول المتظاهرين بالقرار “315”.وذكرت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “انطلاقاً من دورها في متابعة وحماية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تطالب بشمول المتظاهرين بالقرار “315” المركز الخبري الوطني.

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