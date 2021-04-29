2021/04/29 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة توفي عن 65 عاما الممثل الإسباني خوان خويا بورخا الذي اشتهر بضحكته المميزة، وأصبح بطل العديد من صور “الميم” والفيديوهات المنتشرة على الإنترنت حول العالم.واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).