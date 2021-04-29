بالوثيقة.. قرار بإيقاف بيع شقق بسماية

2021/04/29 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت هيأة الاستثمار الوطنية مصارف الرافدين والرشيد ومصرف (tpi) لإيقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق مدينة بسماية بنظام الأقساط.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الهيأة موجهة إلى المصارف الثلاثة تضمنت التوجيه بايقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق مدينة بسماية بنظام الأقساط.

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