السيستاني ينشأ حيا سكنيا على مساحة 37 دونما يحتوي على 320 وحدة سكنية لاسكان الفقراء بكربلاء

2021/04/29 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم مكتب المرجع الديني الأعلى السيد

علي الحسيني السيستاني في محافظة

كربلاء بالعمل على انجاز مجمع الديار

الطيبة لإسكان عوائل الفقراء على مساحة

قدرها 37 دونما تنفذه كوادر العتبة

الحسينية المقدسة .

وقا

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