2021/04/29 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

المحاصصة المقيتة..



بهذه الكلمة وصفت

احدى خطب الجمعة في الصحن الحسيني

الشريف جانبا مهما من جوانب الفشل في

ادارة الدولة، بل جاء هذا اللفظ في كثير

من الخطب بشكل منفرد أو مقترن بالفاظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد حذرت المرجعية الدينية العليا من مخاطر المحاصصة ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد حذرت المرجعية الدينية العليا من مخاطر المحاصصة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).