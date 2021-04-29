تأجيل متوقع للانتخابات الفلسطينية.. انقسام في فتح حول

2021/04/29 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الصورة بشأن إقامة الانتخابات الفلسطينية من عدمها، غير واضحة، على الرغم من المؤشرات القوية التي توحي بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الأول منذ 15 عاما على خلفية عدم مشاركة القدس.

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