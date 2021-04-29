أربيل.. رئيس الجمهورية يصل مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني

2021/04/29 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، الى مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

و استُقبل سيادته من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الوطني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

هذا ومن المقرر ان يبحث السيد رئيس الجمهورية في اجتماع بمبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل ، مسائل العلاقات بين الاقليم وبغداد ومشاكل الاطراف السياسية وكيفية اجراء الانتخابات المقبلة في العراق.

هذا واجتمع السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال وقت سابق من اليوم مع رئيس حكومة اقليم كوردستان وعدد اخر من الاطراف السياسية.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد وصل، أمس الاربعاء، الى مدينة اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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