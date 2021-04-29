خبير: تعليق الرحلات مع الهند أفضل حل لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة

2021/04/29 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، ان افضل حل لمنع دخول السلالة الجديدة من كورونا الى العراق، هو تعليق الرحلات مع الهند.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان تعليق الرحلات الجوية مع الهند هي افضل الحلول لمنع دخول السلالة الجديدة من فايروس كورونا والمسماة بالسلالة الهندية، الى العراق.

واضاف محي، انه وفي حال رفع التعليق، وعودة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، فأنه من الضروري فرض الحجر الصحي على المواطنين مع اخذ مستين منهم للتأكد من عدم اصابتهم بالفايروس، لافتا الى ان الفترة ما بين السحة الاولى والثانية يجب ان لا تكون اكثر من 7 أيام.

واخختم محي كلامه بالقول: "نتمنى ان لا تصل هذه السلالة من فايروس كورونا الى العراق".

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت عن تعليق تسيير الرحلات الجوية من وإلى جمهورية الهند ابتداءا من يوم الثلاثاء 27 - 4 - 2021 المنصرم وحتى إشعار آخر بعد تفشي المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان، إن قرار إلغاء الرحلات جاء بناءً على التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء/ سلطة الطيران المدني العراقي والتي نصت على تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي، وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق.

PUKmedia هاميار علي

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