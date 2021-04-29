العامري يوجه تهديدا مبطنا لرئيس الحكومة ووزير المالية

2021/04/29 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

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دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، رئيس الوزراء ووزير المالية لايجاد حل للمفسوخة عقودهم، مهددا بعدم الوقوف مكتوفي الايدي.

وذكر العامري في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 نيسان 2021)، انه "لن نقف مكتوفي الايدي ازاء ابنائنا من الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، فما زلنا نتواصل مع الجميع من اجل ايجاد حل وعودة هؤلاء المجاهدين الذين انتظروا طويلا ومروا بظروف صعبة".

واضاف، انه "نتمنى من دولة رئيس الوزراء المحترم ومن معالي وزير المالية ايجاد حل للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي اسوة بإخوانهم من الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب الذين تمت اعادتهم الى الخدمة منذ فترة طويلة".

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