كتلة نيابية تعلن زيادة رواتب الحشد الشعبي وعودة المفسوخة عقودهم

2021/04/29 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، زيادة رواتب الحشد الشعبي إلى مليون وأربعمائة الف دينار وباثر رجعي، فضلا عن المصادقة على اعادة (30) الف من المفسوخة عقودهم وتضمينها في الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة، عدي عواد، في توضيح اورده مكتب الاعلامي اليوم، (29 نيسان 2021)، انه "الاعزاء في الحشد الشعبي المستمرين بالعمل والمفسوخة عقودهم:-

1- تم العمل على زيادة رواتبكم إلى (1400000) مليون وأربعمائة مماثلة لأقرانكم وباثر رجعي لهذا العام ولا يمكن التلاعب بها وهذا استحقاقكم .

2- عملنا منذ أشهر مع وزارة المالية على إضافة (30) ألف مفسوخة عقودهم وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء (موقف يحسب لهم) وتضمينها في الموازنة.

3- تم حذف هذه الفقرة من قبل اللجنة المالية دون علمنا بعد اطمئنانهم لنا ولممثلي الحشد بان الفقرة لم ترفع.

4- لاكون صادق معكم الجدول أدناه من وزارة المالية يؤكد عدم وجود أموال فائضة لاستيعاب المفسوخة عقودهم .

5- اللجنة المالية تتحمل حذف الفقرة التي تخص المفسوخة عقودهم .

6- وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الحشد لا يتحملون أي ذنب بل نحمل اللجنة المالية ذلك.

7- اطالب بأن يكون اجتماع لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ووزير المالية ومدير إدارة الحشد وممثلي المفسوخة عقودهم للتوصل إلى حل جذري)".

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